Тузова Ольга Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТузова Ольга Андреева

Тузова Ольга Андреева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тузова
Имя
Ольга
Отчество
Андреева
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 412
Источник
Скан
Оригинальная запись
140191. ТУЗОВА, ОЛЬГА АНДРЕЕВА. К. Ярослав. г., Ростовск. у., Пріишковск. в., д. Кладовцевъ, 13 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. У. М. С. 6 уч. 3 Окт. 909, 6 и 169 М., исправит. пріютъ до 18 л. возр. Исп. 20 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close