Тузова Ольга Андреева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тузова
- Имя
- Ольга
- Отчество
- Андреева
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 412
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140191. ТУЗОВА, ОЛЬГА АНДРЕЕВА. К. Ярослав. г., Ростовск. у., Пріишковск. в., д. Кладовцевъ, 13 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. У. М. С. 6 уч. 3 Окт. 909, 6 и 169 М., исправит. пріютъ до 18 л. возр. Исп. 20 Окт. 909.
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