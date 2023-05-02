Мухачев Михаил Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мухачев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 31 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 154
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4924. Мухачев Михаил Васильевич, 23 л. Гр. Старорусск. у. в. и с. Залуцья; Н. С. 5 отд. 1 Гор. р-на г. Петрограда, Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 31 нюля 919.
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