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Трошкин Иван Филатов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трошкин
Имя
Иван
Отчество
Филатов
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 411
Источник
Скан
Оригинальная запись
140154. ТРОШКИНЪ, ИВАНЪ ФИЛАТОВЪ. К. Ельнинск. у., Ивонинск. в., д. Совкина, 38 л.; — З. Н. 5 уч. Ельнин. у., 18 Апр. 909, 13 и 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 7 Окт. 909.

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