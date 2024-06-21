Трошкин Иван Филатов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трошкин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Филатов
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 411
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140154. ТРОШКИНЪ, ИВАНЪ ФИЛАТОВЪ. К. Ельнинск. у., Ивонинск. в., д. Совкина, 38 л.; — З. Н. 5 уч. Ельнин. у., 18 Апр. 909, 13 и 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 7 Окт. 909.
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