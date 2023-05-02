Марушкин Кирилл Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Марушкин
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 11 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 139
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17065. МАРУШКИН, КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 44 л. Гр. Рязанск. у., Спасклепиковск. в., д. Его рова; — Н. С. при Совнарсуде г. Москвы. Хищение, лиш., св. 6 м. Исп. 11 февр. 920.
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