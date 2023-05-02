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Марушкин Кирилл Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Марушкин
Имя
Кирилл
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
11 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 139
Источник
Скан
Оригинальная запись
17065. МАРУШКИН, КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 44 л. Гр. Рязанск. у., Спасклепиковск. в., д. Его рова; — Н. С. при Совнарсуде г. Москвы. Хищение, лиш., св. 6 м. Исп. 11 февр. 920.

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