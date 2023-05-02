Ненастьева Мария Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ненастьева
- Имя
- Мария
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 10 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 158
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5026. Ненастьева Мария Ивановна, 30 л. Гр. Череповецк. у., Луковецк. в., сл. Успенской; — Н. С. 3 р-на г. Тамбова. Кража, прин. раб. 6 м. Исп. 10 дек. 919.
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