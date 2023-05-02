Борисенко Михаил Мефодиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борисенко
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Мефодиев
- Дата исполнения приговора
- 10 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130229. борисенко, Михаилъ мефодіевъ. Каз. с. Селища, Держановск. в., Козелецк. у., 25 л.; — Чернигов. О. С., 1489 и 2 ч. 1490 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 10 Авг. 909.
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