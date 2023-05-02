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Борисенко Михаил Мефодиев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Борисенко
Имя
Михаил
Отчество
Мефодиев
Дата исполнения приговора
10 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
130229. борисенко, Михаилъ мефодіевъ. Каз. с. Селища, Держановск. в., Козелецк. у., 25 л.; — Чернигов. О. С., 1489 и 2 ч. 1490 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 10 Авг. 909.

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