Рогачев Андрей Кузьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рогачев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Кузьмин
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 291
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86790. РОГАЧЕВЪ, АНДРЕЙ КУЗЬМИНЪ, 33 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Москов. у., Всѣхсвятск. в., д. Строшна; — Г. С. Сергіевскаго пос. и г. Дмитрова, Москов. г., 16 Іюня 911, 16¹, 169, 1 и 8 п. 170 и 172 М. (покуш.), тюр. 6 м. съ зач. 18 дн. предв. заключ. Исп. 16 Іюня 911. | 902 57775 2 ч. 1655 У. | 98 97373 1655 У. | 901 6414 169 М. | 96 70857 169 М. | 900 104840 1655 У. | 96 31905 169 М.
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