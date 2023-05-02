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Белоносова Ирина Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белоносова
Имя
Ирина
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
02 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
1785. Белоносова Ирина Ивановна, 47 л., Читинск. окр., Улетовск. р., с. Татаурова. Н. С. Улетовск. р. Читинск. окр. Ст. 140, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 2 сент. 926.

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