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Кузнецов Василий Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Василий
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
13 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 137
Источник
Скан
Оригинальная запись
25588. КУЗНЕЦОВ, ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 32 л. Гр. Маловишерск. у., Межниковск. в., с. Погост-Дерева; — Н. С. 10 уч. Новгородск. у. Побег, лиш. св. 3 г. Исп. 13 мая 920.

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