Кузнецов Василий Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 137
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25588. КУЗНЕЦОВ, ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 32 л. Гр. Маловишерск. у., Межниковск. в., с. Погост-Дерева; — Н. С. 10 уч. Новгородск. у. Побег, лиш. св. 3 г. Исп. 13 мая 920.
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