Илус Август Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Илус
- Имя
- Август
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 28 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 148
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38968. ИЛУСЪ, АВГУСТЪ ЯКОВЛЕВЪ. Сс.-пос. Краснояр. у., в. и с. Нахвальскаго, 28 л., рд въ г. Ригѣ; — Краснояр. О. С., 1 ч. 1483 У. и 438 У. о сс., зав. раб. 1½ г. Исп. 28 Янв. 909. | 903 3227 1490 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 44069. | 99 97650 1655 У. | 97 61376 169 М. | 99 18804 172 М. | 96 59399 169 М.
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