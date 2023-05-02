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Тимофеев Иван Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимофеев
Имя
Иван
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
10 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
36016. ТИМОФЕЕВЪ, ИВАНЪ ДМИТРІЕВЪ. Мщ. г. СПБ., 17 л., рд. въ д. Черновѣ, Сосницк. в., Царскосельск. у.; — СПБ. О. С. (во 2 р.), 140, 3 ч. 1655 и 2 п. 1659¹ У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. и 20 дн. Исп. 10 Марта 905. | 903 102315 169 М.

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