Тимофеев Семен Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимофеев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 06 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29500. ТИМОФЕЕВ, СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ, 21 г. Гр. Мологск. у., Сутковск. в., д. Абросова; — Н. С. 1 уч. Весьегонск. у. Спекуляц., лиш. св. 6 м. Осужд. 6 февр. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.