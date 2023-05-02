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Гончарова Надежда Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гончарова
Имя
Надежда
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
01 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
1649. Гончарова Надежда Николаевна, 21 г., Харьковск. г., г. Изюма. Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. 142, лиш. св. 7 л., 8 м. 28 д. П. в. з. с. 1/ХІ—26.

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