Миленин Прокофий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиленин Прокофий Павлович

Миленин Прокофий Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Миленин
Имя
Прокофий
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
05 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 168
Источник
Скан
Оригинальная запись
26628. МИЛЕНИН, ПРОКОФИЙ ПАВЛОВИЧ, 53 л. Гр. Омск. у., д. Борки; — Н. С. 7 уч. Омск. у. Самогон., лиш. св. 5 л. Исп. 5 окт. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.