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Ягутова Екатерина Андреевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ягутова
Имя
Екатерина
Отчество
Андреевна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 264
Источник
Скан
Оригинальная запись
8464. ЯГУТОВА, ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА, 33 л. Гр. г. Сарапуля; - Н. С. 3 уч. Сарапульск. у. Кража, лиш. св. 6 м. условно.

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