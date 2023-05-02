Чумаков Алексей Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чумаков
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 517
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155887. ЧУМАКОВЪ, АЛЕКСѢЙ СТЕПАновъ. К. Пѣшей слоб. г. Мокшана, 19 л.; — Тамбов. О. С. 30 Сент. 909, 134, 135, 140, 1 ч. 1655 и 1659¹ У., тюр. 1 г. Исп. 16 Нояб. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 28869, по станов л. по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 66308. | 905 84793 1651 У. | 902 78502 170¹ М. | 904 76069 169 М.
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