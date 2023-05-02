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Черемыс Иван Герасимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черемыс
Имя
Иван
Отчество
Герасимов
Дата исполнения приговора
12 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
Источник
Скан
Оригинальная запись
141135. ЧЕРЕМЫСЪ, ИВАНЪ ГЕРАСИМОВЪ (онъ же Чемерисъ). К. Ровен. у. и в., с. Новаго Двора, 36 л.; — Ровен. С. М. С. 20 Авг. 909, 173 и 2 п. 174 М., тюр. 2 м. Исп. 12 Сент. 909.

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