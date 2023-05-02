Черемыс Иван Герасимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черемыс
- Имя
- Иван
- Отчество
- Герасимов
- Дата исполнения приговора
- 12 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141135. ЧЕРЕМЫСЪ, ИВАНЪ ГЕРАСИМОВЪ (онъ же Чемерисъ). К. Ровен. у. и в., с. Новаго Двора, 36 л.; — Ровен. С. М. С. 20 Авг. 909, 173 и 2 п. 174 М., тюр. 2 м. Исп. 12 Сент. 909.
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