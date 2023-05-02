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Беднарек Иосиф Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беднарек
Имя
Иосиф
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
129957. БЕДНАРЕКЪ, ІОСИФЪ яковлевъ. К. Лодзин. у., гм. Бабице, д. Бабички, 59 л., рд. т. же у., гм. Ршевъ, въ д. Мирославице; — М. Съѣзд. 3 окр. Петроков. г. 22 Сент. 909, 14, 16, 109, 2 и 8 п. 170 М., по сов. съ приг. сего С. М. С. отъ 22 Сент. 909 г. (172 М.—укрыв. тюр. 6 м.), тюр. 1 г. Исп. 8 Окт. 909. | 901 64472 170¹ М. | 93 40774 172 М. | 94 69384 172 М. | 91 18307 170¹ М.

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