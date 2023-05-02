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Батаева Вера Алексеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Батаева
Имя
Вера
Отчество
Алексеевна
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
432. Батаева Вера Алексеевна, 36 л., Немцев-Поволжья АССР, Кр.-Кутск. кант., с. Дьяковки. Н. С. 8 уч. Немцев-Поволжья АССР. Ст. 140, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 11/ІХ—26.

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