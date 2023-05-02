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Альберг Иоганнес Соломонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Альберг
Имя
Иоганнес
Отчество
Соломонович
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
169. АЛЬБЕРГ, ИОГАННЕС СОЛОМОНОВИЧ, 18 л. Гр. Екатериненштадтск. у., с. Нен-Боара; - Н. С. 5 р-на Екатериненштадтск., Кража, прин. раб. 5 л. Исп. 15 сент. 919.

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