Артемьев Кузьма Артемьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артемьев
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Артемьевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 324. АРТЕМЬЕВ, КУЗЬМА АРТЕМЬЕВИЧ, 50 л. Гр. Ельнинск. у.. Докубовск. в., д. Шиловки; — Н. С. 2 уч. Рославльск. окр. Кража, лиш. св. 3 г. условно.
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