Храмота Иван Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Храмота
- Имя
- Иван
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 438
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140886. ХРАМОТА, ИВАНЪ НИКИТИНЪ. Каз. г. Золотоноши, 18 л.; — Владикавказск. О. С. 31 Авг. 909, 134, 135, 140, 152 и 1692 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 11 м. Исп. 17 Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 72311.
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