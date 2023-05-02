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Храмота Иван Никитин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Храмота
Имя
Иван
Отчество
Никитин
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 438
Источник
Скан
Оригинальная запись
140886. ХРАМОТА, ИВАНЪ НИКИТИНЪ. Каз. г. Золотоноши, 18 л.; — Владикавказск. О. С. 31 Авг. 909, 134, 135, 140, 152 и 1692 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 11 м. Исп. 17 Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 72311.

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