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Пахомов Николай Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пахомов
Имя
Николай
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
26 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 269
Источник
Скан
Оригинальная запись
9941. Пахомов Николай Филиппович, 18 л., Сталинградск. г., Ленинск. окр., Рахинск. в. и с. Н. С. 5 уч. г. Сталинграда Ст. 180 п. "г", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 26 янв. 926.

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