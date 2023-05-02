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Симбирцев Андрей Никанорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Симбирцев
Имя
Андрей
Отчество
Никанорович
Дата исполнения приговора
11 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
28753. СИМБИРЦЕВ, АНДРЕЙ НИКАНОРОВИЧ, 38 л. Гр. Ирбитск. у., Зайковск. в., д. Худяково; — Н. С. 4 уч. Ирбитск. у. Кумышковар., пр. р. 3 г. Исп. 11 авг. 920.

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