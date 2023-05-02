Аташев Алла Вергиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аташев
- Имя
- Алла
- Отчество
- Вергиев
- Дата исполнения приговора
- 19 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129665. АТАШЕВЪ, АЛЛА ВЕРГІЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ Хивинско-подд., 48 л.; — Иркутск. С. П., 152, 1641, 1654 и 3 ч. 1655 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 19 Іюня 909. | 907 г. М. С. 4 уч. Балаган. у. за кражу тюр. 3 м. | 902 39719 1053 У.
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