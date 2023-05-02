Гожуленко Алексей Терентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гожуленко
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Терентьев
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46113. ГОЖУЛЕНКО, АЛЕКСѢЙ ТЕРЕНТЬевъ. Мщ. г. Новомосковска, болѣе 17 л., рд. въ г. Екатеринославѣ; — Екатеринослав. О. С., 115, 134, 140, 149, 152, 925, 1 ч. 1645, 9 и 1 ч. 1645 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 г. и 8 м. Исп. 1 Іюня 905.
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