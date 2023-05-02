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Гожуленко Алексей Терентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гожуленко
Имя
Алексей
Отчество
Терентьев
Дата исполнения приговора
01 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
Источник
Скан
Оригинальная запись
46113. ГОЖУЛЕНКО, АЛЕКСѢЙ ТЕРЕНТЬевъ. Мщ. г. Новомосковска, болѣе 17 л., рд. въ г. Екатеринославѣ; — Екатеринослав. О. С., 115, 134, 140, 149, 152, 925, 1 ч. 1645, 9 и 1 ч. 1645 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 г. и 8 м. Исп. 1 Іюня 905.

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