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Бобинов Михаил Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бобинов
Имя
Михаил
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
18 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
13332. БОБИНОВ, МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, 41 г. Гр. Зубцовск. у., Пачуринск. в., д. Алексеевской; — Н. С. 4 уч. Звенигородск. у. Кража, лиш. св. 2 г., с зач. 20 д. нр. з., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. 18 нояб. 920.

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