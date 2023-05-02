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Бадин Андрей Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бадин
Имя
Андрей
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
406. БАДИН, АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 17 л. Гр. Казанск. у., Каймарск. в., с. Каравана; — Н. С. 3 уч. г. Самары. Кража и побег из под стражи, лиш. св. 1 г. Исп. 29 сент. 919.

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