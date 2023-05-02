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Розенталь Георгий Иосифович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Розенталь
Имя
Георгий
Отчество
Иосифович
Дата исполнения приговора
08 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 300
Источник
Скан
Оригинальная запись
11104. Розенталь Георгий Иосифович, 26 л., рд. в г. Варшаве. Н. С. 4 р. Россошанск. у. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 8 авг. 926.

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