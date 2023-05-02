Козинский Ян Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозинский Ян Павлов

Козинский Ян Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козинский
Имя
Ян
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
__ февраль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 176
Источник
Скан
Оригинальная запись
39754. КОЗИНСКій, ЯНЪ ПАВЛОВЪ (онъ же Фельчерекъ). Мщ. г. Люблина, 47 л.; — М. С. 8 уч. г. Варшавы, 169, 8 п. 170 и 2 п. 170¹ М., тюр. 1 г. и 2 м. Исп. въ Февр. 909. | 903 32701 169 М. | 90 13091 1655 У. | 902 87746 169 М. | 86 4794 172 М. | 93 100617 1655 У. | 84 20958 172 М. | 90 53727 1655 У. | 83 55071 1647 У.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.