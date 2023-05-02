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Уквальберг Вольдемар Густавович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Уквальберг
Имя
Вольдемар
Отчество
Густавович
Дата исполнения приговора
21 январь ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 262
Источник
Скан
Оригинальная запись
29730. УКВАЛЬБЕРГ, ВОЛЬДЕМАР ГУСТАВОВИЧ, 29 л. Гр. Лужск. у., Бутковск. в.; — Р. Т. г. Петрограда. Должн. прест., лиш. св. 3 г., с зач. 3 д. пр. з., по амн. нак. сокр. до 6 м. Исп. 21 янв. 820.

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