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Ткаченко Сергей Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ткаченко
Имя
Сергей
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 405
Источник
Скан
Оригинальная запись
140004. ТКАЧЕНКО, СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВЪ. К. Черкасск. у., в. и м. Бѣлозерскаго, 14 л.; — М. С. 2 уч. Черкасск. окр. Кіев. г. 12 Сент. 909, 11, 12, 13, 14, 169 и 5 п. 170 М., подъ отвѣтствен. надз. матери. Исп. 14 Окт. 909.

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