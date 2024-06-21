Серебряков Петр Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Серебряков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 07 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 318
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87479. СЕРЕБРЯКОВЪ, ПЕТРЪ ФИЛИПповъ, 33 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Тамбовск. у., Больше-Липовецк. в., с. Ольшанки; — У. Чл. О. С. по Челябин. у., 7 Янв. 911. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 7 Янв. 911. | 909 30743 170¹ М. | 97 13466 170¹ М. | 905 7577 1453 У. | 93 14917 1647 У. | 99 103891 1655 У. | 92 16995 169 М.
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