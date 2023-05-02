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Буханов Дмитрий Богданов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Буханов
Имя
Дмитрий
Отчество
Богданов
Дата исполнения приговора
03 декабрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 63
Источник
Скан
Оригинальная запись
20940. БУХАНОВЪ, ДМИТРІЙ БОГДАНОВЪ (онъ же Буханъ). К. Псковск. у., Сидоровой. в., д. Донышина, 20 л.;—Псков. О. С., 1 ч. 1655 У., тюр.8 м. Исп. 3 Дек. 908. 907 38676 172 М., по совок. съ приг., напеч. въ 904 г. № 77342 и 95386. 905 66015 169 М.

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