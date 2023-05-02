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Губкин Никифор

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Губкин
Имя
Никифор
Дата исполнения приговора
05 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 73
Источник
Скан
Оригинальная запись
46326. ГУБКИНЪ, НИКИФОРЪ. Мщ. г. Гомеля, 18 л., рд. въ г. Кіевѣ; — Кіевск. О. С., 134, 135, 149, 1452 и 4 п. 1453 У. и Выс. маниф. 904 г., каторж. раб. 6 л. и 8 м. Исп. 5 Мая 905.

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