Квашенко Гавриил Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Квашенко
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 17 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 164
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39426. КВАШЕНКО, ГАВРІИЛЪ ТИМОфеевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Бобринца, 23 л.; — Херсонск. О. С., 152, 1627, 1630 и 1632 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 17 Февр. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 905 г. № 54720. | 903 96992 169 М.
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