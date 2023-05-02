Заровняев Владимир Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Заровняев
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 117
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82448. ЗАРОВНЯЕВЪ, ВЛАДИМИРЪ Ивановъ, 20 л. К. Ярянск. у., Петропавловск. в., с. Пшлыка, рд. въ г. СПБ.; — Вятск. О. С., 24 Марта 911, 140, 152 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 104481, тюр. 6 м. Исп. 18 Мая 911. | 903 47848 172 М. | 901 2655 169 М. | 902 106655 169 М. | 99 2520 169 М.
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