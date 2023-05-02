Тяговский Сергей Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тяговский
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 06 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 282
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9761. ТЯГОВСКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 38 л., Ленинградск. г., г. Гдова. Ленинградск. Губсуд. Ст. 107, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 6/Ѵ—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.