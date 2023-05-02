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Кузнецов Тимофей Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Тимофей
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 138
Источник
Скан
Оригинальная запись
25616. КУЗНЕЦОВ, ТИМОФЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 30 л. Гр. Сарапульск. у., Савинск. в., д. Чужьяловой; — Н. С. 10 уч. Сарапульск. у. Хищение, лиш. св. 1 г., по амн. от нак. освоб.

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