Фархуллин Гайнан
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фархуллин
- Имя
- Гайнан
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 420
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140401. ФАРХУЛЛИНЪ, ГАЙНАНЪ. Мщ. г. Мамадыша, 21 г.; — У. Чл. О. С. по Мамадыш. у. 30 Сент. 909, 16, 170¹ и 172 М., по сов. съ приг. сего У. Чл. отъ сего же числа (170¹ М. — тюр. 6 м.), тюр. 8 м. Исп. 30 Сент. 909.
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