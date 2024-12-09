Горковенко Дорофей Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горковенко
- Имя
- Дорофей
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 04 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 90
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37385. ГОРКОВЕНКО, ДОРОФЕЙ АНДРЕевъ. К. Кіевск. у., Бѣлогородск. в., д. Гуровщины, 25 . л.; — М. С. 7 уч. г. Кіева, 169 и 172 М. (покуш.), по , сов. съ приг. сего М. С. (д. № 327 — 909 г.) (172 М. — тюр. 3 м.), тюр. 4 м. Исп. 4 Февр. 909. | 906 34763 | 905 1774 169 М. | 905 73964 169 М.
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