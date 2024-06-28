Бурдужан Иван Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурдужан
- Имя
- Иван
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45484. БУРДУЖАНЪ, ИВАНЪ АНТОНОВЪ. Царан. Сорокск. у., Флорештск. в., с. Путинешты, 23 л.; — Кишинев. О. С. (во 2 р.), 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 24 Мая 905. | 903 62502 172 М.
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