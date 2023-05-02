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Труман Ян Янов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Труман
Имя
Ян
Отчество
Янов
Дата исполнения приговора
19 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 329
Источник
Скан
Оригинальная запись
99341. ТРУМАНЪ, ЯНЪ ЯНОВЪ, 40 л. К. Ревсльск. у., Новсск. в.; — Ревельск. О. С., 17 Іюня 911, 152¹ и 3 ч. 1654¹ У., арест. отд. 1 г., сь зач. 5 м. и 5 дн. предв. заключ. Исп. 19 Іюля 911. | 909 32304 170 М. | 903 17806 177 М. | 908 65594 169 М. | 900 22892 172 М.

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