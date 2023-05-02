Гостинцев Василий Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гостинцев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 105
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100594. ГОСТИНЦЕВЪ, ВАСИЛІЙ НИКОЛАЕВЪ, К. изъ сс.-посел. Минусинск. у., Знаменск. в., д. Больше-Ербинской, 30 л., рд. въ г. Тюмени; — Табольск. О. С., 4 п. 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 47727, арест. отд. 3 г. Исп. 5 Мая 909. 903 11911 1655 У.
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