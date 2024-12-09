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Богатырева Прасковья Андреева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богатырева
Имя
Прасковья
Отчество
Андреева
Дата исполнения приговора
14 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 28
Источник
Скан
Оригинальная запись
100941. БОГАТЫРЕВА, ПРАСКОВЬЯ АНдреева, 27 л. К. Ядринск. у., Чебаевск. в., с. Салтыганова, рд. Цивильск. у. и в., въ с. Рындинѣ; — У. Чл. О. С. по Ядринск. у., 1 Дек. 910, 3 п. 170¹ и 1 п. 171 М., тюр. 3 м. Исп. 14 Іюля 911.

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