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Крохичев Александр Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крохичев
Имя
Александр
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
14 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
32761. КРОХИЧЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ИВАновъ. К. Ветлуж. у., Николо-Шангск. в., д. Софонова, 24 л.; — У. Чл. О. С., по Кологрив. у. (во 2 р.), 16 и 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 97788, тюр. 8 м. Исп. 14 Апр. 905. | 903 57225 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 4307.

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