Бартось Станислав Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бартось
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100801. бАРТОСЬ, СТАНИСЛАВЪ МАТвѣевъ (онъ же Бартысъ), 22 л. К. Люблинск. у., гм. Ястковъ, д. Якубовице-Конскіе, рд. т. же у., гм. Конопница, въ пос. Вѣнява; — Люблинск. О. С., 28 Марта 911, 152, 2 п. 1 ч. 1647, 2 и 3 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 15684, арест. отд. 2½ г. Исп. 28 Іюня 911, счит. ср. съ 20 Нояб. 910. | 909 142191 1647 У. | 906 26734 169 М. | 908 99740/а 1 ч. 1655 У. | 902 104159 170¹ М. | 907 608 169 М.
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