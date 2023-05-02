Фомичев Семен Ионов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фомичев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Ионов
- Дата исполнения приговора
- 18 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 491
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155202. ФОМИЧЕВЪ, СЕМЕНЪ ІОНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ К. Камышин. у., Верхне-Добринск. в., д. Макаровки, 28 л.; — Саратовск. О. С. 19 Окт. 909 152 и 3 ч. 1655 У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Камышин. у. отъ 24 Сент. 909 г. (3 п. 170 М. — тюр. 6 м.) и приг., напеч. въ 909 г. № 128294, арест. отд. 2 г. Исп. 18 Нояб. 909.
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