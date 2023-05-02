Фостунов Иван Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фостунов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 07 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 428
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140627. ФОСТУНОВЪ, ИВАНЪ АЛЕКСѢЕВЪ. Каз. ст. Милютинской, Ковенск. окр., 36 л., рд. въ ст. Буконовской, Хопер. окр.; — Саратов. О. С., 1 ч. 1666 и 1 ч. 1681 У., арест. отд. 1 г. Исп. 7 Авг. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 110044.
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