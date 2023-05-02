Евона Осип Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Евона
- Имя
- Осип
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46638. ЕВОНА, ОСИПЪ ПЕТРОВЪ (онъ же Евонь). Мщ. г. Чигирина, 47 л.; — М. С. 1 уч. Чигирин. окр. (во 2 р.), 16, 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 5 м. Исп. 1 Іюня 905. | 902 30331 170¹ М.
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